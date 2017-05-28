حقق فيديو اقتحام كلب أسود من فصيلة "لابرادور" للبث المباشر لنشرة أخبار في قناة روسية، انتشارا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت مقدمة الأخبار، لينارت، على الهواء مباشرة الأسبوع الماضي، في أخبار "MTRK" العالمية، عندما دخل الكلب الأسود إلى الأستديو.

وحاولت المذيعة الحفاظ على هدوئها قدر الإمكان، ولكن لم تتمكن من تجاهل وجود الكلب في نهاية المطاف.

وقالت لينارت حين ذاك: "يوجد كلب هنا، ماذا يفعل هذا الكلب في الأستديو؟"



ويظهر في شريط الفيديو محاولة الكلب الظهور من وراء الطاولة، حيث حاولت المقدمة التودد للكلب، ولكنها أعلنت أنها في الواقع من محبي القطط.

وأفادت الأنباء، أن المحطة قالت فيما بعد، إنه كان من المفترض أن يظهر الكلب في عرض آخر، ولكن يبدو أنه فُقد في الأستديو.

الجدير بالذكر، أن هذا الفيديو شوهد أكثر من 4 ملايين مرة على يوتيوب.