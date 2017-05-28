كشفت دراسة أميركية حديثة، أن تناول الكثير من اللحوم الحمراء يزيد خطر الوفاة جراء ثمانية أمراض شائعة؛ منها السرطان والسكري وأمراض القلب إلى جانب جميع المسببات الأخرى للوفاة.

وأجرى باحثون فحصا لبيانات نحو 537 ألف بالغ، تراوحت أعمارهم بين 50 و71 عاما، ووجدوا أن الأشخاص الذين استهلكوا لحوما حمراء بكميات أكبر، زادت احتمالات وفاتهم نتيجة مجموعة متنوعة من المسببات بنسبة 26 في المئة، مقارنة بأولئك الذين تناولوها بكميات أقل.

وفي المقابل، أوضح الباحثون في مجلة (ذا بي.إم.جيه) أن الأشخاص الذين تناولوا أكبر كميات من اللحوم البيضاء، بما في ذلك الدواجن والأسماك، كانوا أقل عرضة للوفاة نتيجة جميع المسببات بنسبة 25 في المئة، خلال فترة الدراسة مقارنة بالأشخاص الذين تناولوا كميات أقل منها.

وأشار كبير معدي الدراسة آراش اعتمادي، من المعهد الوطني الأمريكي للسرطان "تؤكد استنتاجاتنا تقارير سابقة عن الروابط بين اللحوم الحمراء والوفاة المبكرة، وهي أيضا كبيرة بما يكفي لإبراز روابط مماثلة بتسعة مسببات مختلفة للوفاة".

ورصد الباحثون العادات الصحية والغذائية لأشخاص من ست ولايات أمريكية ومنطقتين حضريتين لما يزيد عن 16 عاما تقريبا. وحللوا بيانات استطلاع عن إجمالي استهلاك اللحوم، فضلا عن استهلاك اللحوم الحمراء المصنعة وغير المصنعة واللحوم البيضاء.

وضمت اللحوم الحمراء لحم البقر ولحم الضأن ولحم الخنزير بينما شملت اللحوم البيضاء الدجاج والديك الرومي والأسماك.