بدأت طفلة بريطانية في الثانية من عمرها رحلتها في ممارسة لعبة الكاراتيه قبل أربعة أشهر، لتصبح أصغر لاعبة كاراتيه في العالم.

بدأت ميسي تولوز التي لم يتجاوز عمرها العامين بتلقي التدريبات المنتظمة في لعبة الكاراتيه قبل أربعة أشهر، وانتقلت من مستوى إلى آخر بسرعة كبيرة.

وقالت والدتها جيني، التي تعمل كممرضة في منطقة دامفريس: "لقد تعلمت طفلتي في اللعبة بسرعة، كما تتعلم السباحة. تذهب ميسي لممارسة الكاراتيه مع شقيقها ستيوارت، وهذه اللعبة هامة بالنسبة لهما لأنها تعلمهما الانضباط والاحترام".

وأضافت: "لقد تعاظمت ثقة ميسي بنفسها منذ أن بدأت بممارسة هذه اللعبة. وهذا أمر في غاية الأهمية بالنسبة لها".

وقالت مدربة الكاراتيه آن أرمسترونغ: "أعتبر ميسي جوهرة ثمينة، وأحب الإشراف على تمرينها. إنها فتاة لامعة وتتعلم بسرعة كبيرة".