نشرت وكالة الفضاء الأميركية "ناسا"، مؤخرا، صورا مذهلة لكوكب المشتري نجح المسبار الفضائي "جونو" في التقاطها، بشكل واضح.

وبحسب ما نقلت "بزنس إنسايدر" البريطانية، فإن المسبار الذي تكلف مليار دولار، سار لخمس سنوات كاملة حتى يصل إلى محيط كوكب المشتري، الذي يبعد عن الأرض بـ44 مليون ميلا.

واستعان العلماء بكاميرات المسبار لأجل التقاط صور لقطبي الكوكب، لأول مرة في التاريخ، فضلا عن رصد ما على سطح الكوكب من أنهار لغاز النشادر "الأمونياك".

وينتقل المسبار جونو، على مدار المشتري، مرة واحدة كل 53.5 يوما، بسرعة تقارب 130 ألف ميلا في الساعة.