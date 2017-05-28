ذكر مسؤولون أمنيون في ولاية أوريغون الأميركية أمس الجمعة، أن شخصين لقيا مصرعهما طعنًا، بعدما حاولا الدفاع عن سيدة مسلمة تعرضت لاعتداء لفظي.

وبحسب ما ذكر موقع "بيزنس إنسايدر"، فإن الضحيتين شاهدا سيدة مسلمة تتعرض لفصول من العنف اللفظي في محطةٍ للقطار بمدينة بورتلاند، ثم تقدما لمواجهة المعتدي.

وذكرت صحيفة محلية أن أحد الرجلين لقي مصرعه في المحطة على الفور، فيما فارق الثاني الحياة بعد نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

ووفق "سكاي نيوز" أوضح المتحدث باسم شرطة بورتلاند "بيتي سامبسون"، أن المعتدي المشتبه فيه تلفظ بخطاب كراهية تجاه السيدة المسلمة، بسبب ارتدائها الحجاب.

كما أشار إلى أن شخصًا ثالثًا حاول أن يتدخل لمنع الاعتداء اللفظي، وأصيب بالسلاح الأبيض، لكن حياته لم تتعرض للخطر.

واعتقلت السلطات المشتبهَ فيه، قائلة: إنها لم تتبين بعد ما إذا كان تحت تأثير الكحول والمخدرات حين أقدم على ارتكاب جريمته.