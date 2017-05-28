خلصت دراسة حديثة إلى أن الجلوس لأكثر من 6 ساعات يومياً يجعلك أكثر عرضة لخطر الوفاة جراء مشاكل صحية كالنوبات القلبية، والسكري، والسمنة والسرطان بنسبة 50%.



لذا ينصح بعدم الجلوس لفترات طويلة، خاصة أن جسم الإنسان يتميز بوجود 600 عضلة و206 عظمات تساعده على الحركة للتمتع بصحة أفضل.



فيما يلي 7 مخاطر صحية تنجم عن الجلوس لفترات طويلة من دون حركة، وفق ما جاء في موقع "بولدسكاي" المعني بالصحة:



1- عند الجلوس لفترة طويلة، يفرز البنكرياس كمية كبيرة من الأنسولين، ما يجعلك عرضة للإصابة بالسكري.



2- كما يعيق عملية تدفق الدم إلى المخ مما يؤثر سلباً على وظائف الدماغ.



3- يعرضك الجلوس طوال اليوم إلى مشاكل في الجهاز الهضمي كالإمساك، الانتفاخ وحموضة المعدة.



4- كذلك يؤثر على العمود الفقري، لعدم وصول القدر اللازم من الدم للعضلات، مما ينتج عنه آلام في الرقبة والظهر.



5- إضافة إلى تراكم الدهون في الشرايين ما يضر صحة القلب.



6- يضعف الجلوس لفترة طويلة العظام، ما يجعلها عرضة للهشاشة.



7- وعلى عكس التراخي والكسل، فإذا حافظت على جسمك نشيطاً فستنعم بنوم أفضل، كما يساعد النشاط في منع الإصابة بأنواع السرطان والاكتئاب، هذا بالإضافة إلى اكتساب المناعة والمحافظة على العظام والعضلات وانتظام ضغط الدم.