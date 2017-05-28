احتفلت فرنسا بالذكرى الخامسة والعشرين لمهرجان الفراولة السنوي بإنجاز كبير بعدما تم إعداد أطول كعكة فراولة فرنسية في العالم.

قام خمسة من طهاة المعجنات الفرنسيين المحترفين بخبز كعكة مصنوعة من الفراولة الطازوجة وطبقات من الكريم وكعك الإسفنج، وقد بلغ طول الكعكة 105 أقدام، أي ما يعادل 32 متراً.

وقد دخلت هذه الكعكة العجيبة، موسوعة غينيس للأرقام القياسية بعدما حصلت على لقب "أطول كعكة فراولة فرنسية في العالم"

ويذكر بأن الكعكة تكونت من 55 قسماً، وتم استخدام 720 بيضة و 59 رطلاً من السكر، و66 رطلاً من دقيق القمح، بالإضافة إلى 440 رطلاً من الفراولة الطازجة.

وبعدما دخلت الكعكة سجل غينيس، تم تقطيعها إلى قطع صغيرة، وبيعها في المهرجان ليعود ريعها للجمعيات الخيرية، بحسب ما ورد في موقع "يو بي آي" الإلكتروني.