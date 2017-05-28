نشرت صحيفة بيزنس إنسايدر الأمريكية تقريراً مصوراً حول أرخص طائرة خاصة في العالم لا يتجاوز سعرها 1.96 مليون دولار.

وفي الوقت الذي يعتقد المراقبون أن طائرات إيرباص أي 380 ربما تكون الأكبر في عالم الطائرات الخاصة بالمستقبل، لكن طائرة "سيروس فيسون" صغيرة الحجم ستغير قواعد اللعبة في هذا المجال.



وبسعرها الذي يقل عن 2 مليون دولار، تعتبر طائرة سيروس فيسون الأرخص على الإطلاق في السوق اليوم، وفي الواقع، فإن سعرها أقل من نصف سعر الطائرة التي تليها في الترتيب.



وقال بن كوالسكي نائب رئيس قسم التسويق والاتصالات في شركة سيروس للصحيفة إن النموذج التجريبي للطائرة حلّق للمرة الأولى في مايو (أيار) 2016، وبعد أشهر قليلة تم اعتماد الطائرة من قبل إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية، وتعمل الشركة الآن على زيادة عملية الإنتاج والتوزيع.



وتتمتع الطائرة بتصميم مميز وخاصة من حيث ذيل التوجيه الذي يأتي على شكل حرف V وهي أول طائرة خاصة تأتي بمحرك واحد، وهي قادرة على التحليق بسرعة 345 ميلاً في الساعة، مع أقصى ارتفاع يصل إلى 28 ألف قدم.



ووفقاً للشركة المصنعة، فإن الطائرة قادرة على التحليق بهذه السرعة لمسافة 1.150 ميلاً، ولمسافة 1.380 ميلاً بسرعة 276 ميل في الساعة، وهذا يعني أنها يمكن أن تسافر دون توقف بين نيويورك ودالاس أو لوس أنجلوس وكانساس سيتي.