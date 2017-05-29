كشف طبيب التجميل الشهير Franklin Rose، خلال حديثه لمجلة “Life & Style” عن عدد عمليات التجميل، التي خضعت لها السيدة الأميركية الأولى ميلانيا ترامب (46 عاماً)، على مرّ السنين.

وأعلن Franklin أنّ ميلانا ترامب تخضع لحقن بوتوكس بشكلٍ دوري، للحصول على جبين ناعم ومسطّح، ما يكلّفها حوالي 2000 دولار أميركي سنويّاً،، لافتاً الى أنّها “حصلت على وجنتين جميلتين، بعد حشو خدّيها بمادة، تكلّفها سنوياً، ما بين 3000 و5000 دولار. كما أنّها عدّلت أنفها بشكلٍ بسيط”.

وأشار الى أنّها “خضعت لحقن البوتوكس في شفتها العليا، مع تمليس خطوط الشفتين، ما يعيق ابتسامتها بسهولة، وذلك بعملية كلّفتها 12000 دولار”.

وأكّد أنّها “أجرت عملية تكبير أحد أجزاء جسمها من 275 الى 450 سنتيمتراً، عام 1999، بعملية وصلت كلفتها الى 15000 دولار”.