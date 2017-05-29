ظهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب وهو يدفع رئيس وزراء مونتينيغرو، دوسكو ماركوفيتش، نحو الخلف، فيما كان القادة في حلف شمال الأطلسي (الناتو) يتقدمون معاً لالتقاط صورة جامعة.



وقد التُقِطت هذه اللحظة التي جمعت بين ترامب ورئيس وزراء مونتينيغرو – التي ستصبح رسمياً عضواً في الناتو في الخامس من حزيران المقبل – في مقطع فيديو، بعد حفل أقيم اليوم لمناسبة انتقال الحلف العسكري إلى مقر جديد في بروكسل.

وفيما كان قادة الناتو يتوجهون لالتقاط الصورة الجماعية، اقترب ترامب من ماركوفيتش من الخلف، ومدّ ذراعه اليمنى ممسكاً بكتفه اليمنى، ثم دفعه نحو الخلف وتجاوزه. وبعدما قام الرئيس الأميركي بتسوية سترته، بدأ بتبادل الحديث مع رئيسة ليتوانيا، داليا غريبوسكايت، فيما كان ماركوفيتش ينظر إليهما من الخلف.

وقد حصلت هذه الواقعة بعد إلقاء ترامب كلمة قال فيها إنه على الناتو التركيز على الإرهاب، كما أنه وجّه انتقادات إلى القادة الأوروبيين بسبب ما وصفه بتخلّفهم المزمن عن تسديد مستحقاتهم كاملة للتحالف.