أشعلت النساء في منطقة بضواحي مدينة جامو الهندية، محلاً لبيع الخمور، بعد موت أحد رجال المنطقة من جراء شرب الخمر.

وقالت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، إن النساء بإحدى ضواحي جامو في إقليم كشمير، تجمعن حول محل الخمور، وأشعلن النيران في قطع قماش رفعنها على عصي طويلة، ثم اشتركن معًا بإشعال النار في محل الخمور.

وحدثت الواقعة، عقب موت أحد رجال المنطقة من جراء شرب خمر من المحل مصنوعة محليًا، ومخلوطة بأدوية مخدرة، وألقت الشرطة القبض على صاحب المحل بتهمة غش الخمور، وبعدها قامت النساء بإحراق المحل، فيما طالب الأهالي بإغلاقه نهائيًا.