طرحت الحكومة الإيطالية أخيراً أكثر من 100 قلعة ومنزل أثرى مجاناً. وقالت الحكومة إن هناك قلاعاً ومنازل وأبراج تاريخية لمن يريد بسعر صفر يورو. وأعلنت الحكومة الإيطالية شرطاً واحداً للحصول على واحد أو أكثر من هذه المباني التاريخية.

تشمل تلك الآثار قلعة تقع في وسط قرية سيفيتيلا سيسي، وهي ملكية صغيرة نسبياً من طراز توسكاني. وتشمل المعروضات مجاناً منزلاً من طابقين يسمى فينوسو يقع بجوار خط حديدي يمر بقرية بورجو فينوسو على مسافة خمسة أميال من بلدة ماتيرا.

وجميع المباني المعروضة للبيع مجاناً تقع على طرق إقليمية أو مضامير دراجات هوائية، لكن الشرط الوحيد الذي أعلنت عنه الحكومة الإيطالية أن من يحصل على أي من تلك المباني عليه إنفاق الوقت والمال اللازم لترميمها وتحويلها إلى عوامل جذب سياحي.

تأمل الحكومة في تحويل تلك المباني الخاوية حالياً إلى فنادق أو مطاعم أو نواد صحية ناجحة جاذبة للسياحة. ويمكن لمن يمتلك أحد هذه المباني أن يقوم بمشروع سياحي مثل فتح متجر دراجات هوائية أو محطات خدمة أو فنادق صغيرة.