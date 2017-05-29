أعلنت شركة تويتر عن إطلاق ثلاثة رموز تعبيرية وقلوب خاصة بشهر رمضان المبارك، وذلك احتفالا بقدوم الشهر الكريم وفي سبيل مساعدة المستخدمين حول العالم على الاحتفال به.

وقالت كندة إبراهيم، مديرة الشراكات الإعلامية بـ«تويتر» في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في منشور على مدونة الشركة: «يلجأ ملايين الناس حول العالم إلى «تويتر» للاحتفال بشهر رمضان المبارك».



فمهما كان مكانهم أو لغاتهم، يتصل الناس ببعضهم البعض خلال شهر رمضان بهدف معرفة آخر الأخبار والتطورات لحظيا عن النشاطات القائمة في أحيائهم ومناطقهم ومدنهم.



ويتناصح الصائمون حول العالم بشأن كيفية تقديم العطاء والمساعدة، ويتبادلون التهاني والمحبة ويتشاركون مع عوائلهم وأصدقائهم في أوقاتهم الخاصة خلال الشهر المبارك.



وأضافت الإبراهيم أن «تويتر» تريد هذا العام أن تشارك الناس حول العالم احتفالاتهم بالشهر التاسع من التقويم الهجري، بطرح مختلف المبادرات لإغناء تجربة رمضان في حياة جميع الصائمين.



وتدعو المستخدمين إلى استخدام أي من الرسوم في تغريداتهم الخاصة بالشهر الكريم، ليظهر هلال القمر بجانب هذه العبارات من اليوم حتى نهاية الشهر الكريم.