نال الملاكم الليبي عبد المالك الزناد حزام "wif"، بعد فوزه بالضربة القاضية على البطل البريطاني جيرمين أسارا، المقلب بـ"صاحب القبضة الحديدية".

وقالت وكالة الأنباء الليبية، السبت، إن الزناد فاز في الجولة الأولى من المباراة التي أجريت مساء الجمعة في كارديف، مدينة اللاعب البريطاني.

وأضافت الوكالة "بهذا الفوز يواصل الملاكم الليبي الزناد مشواره الاحترافي مسجلاً أكبر الانتصارات بكل ثقة وعزيمة".

يذكر أن الزناد، كان قد فاز بالعديد من المباريات في بطولة الملاكمة على مستوى دولة مالطا، حسب ما أضافت الوكالة.

كما هزم بطل مالطا بالضربة القاضية في الجولة الثانية، وفاز على الملاكم المجري كارلي كابال في منافسات وزن 76 كلغ بالنقاط.