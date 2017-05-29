استحوذت شركة سناب التي تملك خدمة التراسل بالفيدو سناب تشات على شركة أميركية ناشئة في مجالو الدرونز، الأمر الذي يؤكد بأن الشركة تعمل على تطوير طائرات الدرونز المسيرة.

ولفت موقع بزفيد نيوز بأن الشركة قامت بالاستحواذ على شركة أميركية صغيرة "كونترول مي روبوتيكس" بقيمة وصلت إلى مليون دولار.

وبحسب البوابة العربية للأخبار التقنية فإن العمل على طائرة مسيرة مبني بشكل كبير على إطلاق نظارة شمسية مجهزة بكاميرا لتسجيل مقاطع فيديو قصيرة ومن ثم مشاركتها مع سناب تشات.

وهدفت الشركة من خلال النظارة إلى تحقيق عائدات في خطوة تمهيدية لإطلاق أسهم لها للاكتتاب العام في وقت مبكر من هذا العام.

ويُعتقد أن لجوء سناب لهذه التقنية لإنتاجها في المستقبل تحاول منافسة في سوق التكنولوجيا مع عملاقي السوق فيسبوك وغوغل.