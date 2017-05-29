ذكرت مجلة "فيتال" الألمانية أن الخل يعد مفتاح صحة وجمال الشعر، حيث إنه يمنح الشعر مظهراً مفعماً بالصحة ويُعيد إليه لمعانه وبريقه.

وأوضحت المجلة أن الخل يعمل على تخليص الشعر من بقايا منتجات العناية ويمنع تكوّن الترسبات الجيرية، كما أنه يحارب القشرة والحكة بفروة الرأس، بالإضافة إلى أنه يساعد على استعادة الأُس الهيدروجيني الطبيعي للشعر.

وللتمتع بهذه المزايا، يمكن استعمال الخل كغسول للشعر. ولهذا الغرض يتم مزج كوب من الماء مع نصف كوب من الخل، ثم تطبيق المزيج كغسول بعد غسل الشعر كالمعتاد، ثم شطف الشعر جيداً، كي لا تترسب بقايا الخل به.