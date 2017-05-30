وقع الثنائي محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الزمالك ومؤمن زكريا، لا عب الأهلي، في فخ مقلب راز جلال، المذاع على احدى القنوت الفضائية.

ودخل كهربا ومؤمن في مشادة كلامية مع رامز جلال، عقب اكتشاف المقلب، الأمر الذي تطور لتوجيه وابل من السباب لمساعدي رامز في برنامجه.

ومن جانبه قلم مؤمن زكريا وكهربا بضرب الفنان رامز جلال والاشتباك مع فريق العمل لفترة طويلة، حيث حاول العديد من فريق العمل فض الاشتباك ولكن دون جدوى.





خطأ بسيط يكشف سر “سحلية” رامز تحت الأرض



فيما وقع منفذو العمل في فخ خطأ مهني، حينما جعلوا ظهور “السحلية” في وسط الصحراء القاحلة، وذلك يتنافى مع طبيعتها البرمائية.

ووفقًا لـ “ناشيونال جيوجرافيك” فإن هذا النوع من السحالي يتواجد فقط على شواطئ جزر “كومودو” بوسط أندونيسيا، ومهدد بالانقراض، فيما يصل طول السحلية لـ 3 أمتار، وتزن ما يقارب 135 كيلوجراماً، وليست في الصحراء القاحلة كما ظهرت في برومو البرنامج.



ويمتد عمر “سحلية الكومودو” إلى 20 عامًا، وجلدها مليء بالحراشف الشديدة، وهذا المخلوق لا أعداء له في الطبيعة، لشدة قوته وخطورته، كما أن لعابه شديد التلوث، وبإمكانها رؤية أجسام أعدائها على بعد 300 متر.