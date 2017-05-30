فوضى كبيرة وعارمة ستعم العالم كله، ذلك كان التهديد الأكبر الذي أطلقته مجموعة قراصنة إلكترونيين يطلق عليهم اسم “شادو بروكرز”.

وهددت المجموعة كافة المؤسسات العالمية بحالة من الفوضى العارمة في كل أرجاء العالم، بدءا من شهر يونيو المقبل.

وتنوي “شادو بروكرز” بيع أدوات تجسس متقدمة يمكنها التلصص إلى مختلف وشتى أنواع الأجهزة الإلكترونية، سبق وحصلت عليها من أجهزة الاستخبارات الأمريكية، بحسب موقع “إنجادجيت” التكنولوجي.



وأشار القراصنة إلى أنهم مسؤولين عن تسريب أدوات تجسس إلكترونية كانت مستخدمة من قبل وكالة الأمن الوطني الأمريكية، والتي تسببت في هجمات مثل فيروس “وانا كراي”.

وقالت جماعة “شادو بروكرز” في بيان على الإنترنت إنها ستبدأ اعتبارا من يونيو في طرح برمجيات لكل من يرغب في الشراء من أجل الوصول إلى بعض أهم الأسرار التجارية في عالم التكنولوجيا.

وقالت الجماعة إنها تخطط “لمبيعات بيانات ضخمة شهريا” وإنها قد تعرض أدوات لاختراق محركات بحث على الإنترنت وشبكات توجيه الإنترنت وأجهزة الهواتف المحمولة فضلا عن استخدامات أحدث لبرنامج ويندوز 10 وبيانات مسروقة من بنوك مركزية.

وأضافت أنها مستعدة لبيع نقاط ضعف لم يتم الكشف عنها من قبل وتعرف باسم “الأيام الصفرية” والتي يمكن استخدامها لمهاجمة ويندوز10 أحدث برامج شركة مايكروسوفت. ولم تذكر المجموعة منتجات أخرى بالاسم في بيانها.



وهددت كذلك ببيع بيانات ضخمة من بنوك تستخدم شبكة سويفت الدولية للتحويلات النقدية وبيانات عن البرامج النووية والصاروخية لروسيا والصين وإيران وكوريا الشمالية. ولم تذكر مزيدا من التفاصيل.