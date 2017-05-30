تلفظت الراقصة الاستعراضية المصرية سما المصري بلفظ خارج على الهواء، موجهة حديثها لسائق السيارة التي تستقلها ببرنامج «هاني هز الجبل» الذي يقدمه الفنان هاني رمزي، للسقوط من أعلى جبل في لبنان.

واجهشت الراقصة الاستعراضية بالبكاء وانهالت على مقدم البرنامج بوصلة سباب.



وتدور فكرة البرنامج حول إقناع الضيف بزيارة إحدى دور الأيتام التي تقع أعلى الجبل في لبنان، ويستقل الضيف إحدى السيارات التابعة للبرنامج لتوصله للدار، وأثناء سير السيارة على ارتفاع ١٣ دورًا، تصطدم بسيارة قادمة في وجهها، ما يجعل السائق يفقد السيطرة على السيارة التي تدور حول نفسها ليوهم الضيف بأن السيارة تسقط، ثم يقع بالسيارة من فوق الجبل ولكن صخرتين كبيرتين تمنعان وقوع السيارة من تلك المسافة الكبيرة؛ حيث إنهما ليستا صخرتين بل جهاز يشبه المغناطيس يمنع سقوط السيارة