نشر رائد الفضاء الأميركي، سكوت كيلي، صورة من الفضاء تظهر المسجد الحرام وحوله جغرافيا مكة، ووضع كيلي الصورة على حسابه أمس في "تويتر" بمناسبة أول أيام رمضان، وعلّق عليها كاتباً "على شرف أول مساء من رمضان 2017، مكة من رحلتي على مدار عام في الفضاء. جمال عالمنا يكمن في تنوّع شعوبه".

وتظهر الصورة التي نشرها رائد الفضاء مكة بتضاريسها الجبلية يتوسطها المسجد الحرام الذي ظهر على شكل بقعة بيضاء ساطع لونها.

وحققت الصورة تفاعلاً عالمياً كبيراً، إذ احتل وسم #YearInSpace الذي جاء مع الصورة مراتب متقدمة ضمن المواضيع الأكثر تداولاً في ماليزيا، بينما حظيت الصورة بإعجاب أكثر من 11 ألف مغرد، وأعيد نشرها أكثر من 10 آلاف مرة، كما تلقت الصورة أكثر من 250 رداً تراوحت بين شكر رائد الفضاء ونقاش حول الإسلام والتنوّع.