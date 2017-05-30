نشرت صحيفة "تلغراف" البريطانية فيديو يظهر رئيس وزراء بريطانيا السابق، ديفيد كاميرون، في محل تجاري رياضي بالعاصمة لندن، وهو يتوجه نحو صندوق الدفع متخطيا المتسوقين المصطفين في الطابور.

وقالت صحيفة "تلغراف" البريطانية إن كاميرون كان يحمل في يده زوج جوارب بيضاء وبرفقته حرسه الشخصي، وتجاوز نحو 10 متسوقين آخرين كانوا ينتظرون أمام صندوق الدفع.

وكان كاميرون في محل "جي دي سبورتس" الواقع في شارع أكسفورد الشهير في لندن، حين رصده أحد المتسوقين في هذا الموقف المحرج، ونشر اللقطات على مواقع التواصل.

واستنكر نشطاء تصرف رئيس الوزراء البريطاني السابق، مشيرين إلى أن "كاميرون بارع في إغضاب الناس"، علما بأن تجاوز الآخرين في للحصول على الخدمة في وقت أقل، يعد أمرا مرفوضا "أخلاقيا" في بريطانيا.

وتطرقت مواقع بريطانية عدة لهذه الحادثة، ومن بينها موقع "يونيلاد" الذي قال إن تجاوز الطابور يعد "ثاني أسوأ جريمة يمكن القيام بها في بريطانيا".