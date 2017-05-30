نال فيلم «ذي سكوير» للمخرج السويدي روبن اوستلند مساء الأحد جائزة السعفة الذهبية في الدورة السبعين لمهرجان كان للفيلم على ما اعلن رئيس لجنة التحكيم السينمائي الإسباني بيدرو المودوفار.

ويلقي المخرج الذي يشارك للمرة الأولى في المسابقة الرسمية للمهرجان نظرة لاذعة الى النفاق البشري ويطرح اسئلة حول ما يسمى «العيش المشترك» في مجتمعاتنا لاسيما حول تخاذل الأثرياء المثقفين حيال المهاجرين واللاجئين والمشردين.

وقال المخرج لدى تسلمه جائزته «انه فيلم رائع وفريق العمل رائع. آمل ان نعمل معا في المستقبل». وقد طلب من الحضور والنجوم في القاعة ان يطلقوا صرخة فرح وفقا لتقليد سويدي.

وسبق لاوستلند ان فاز العام 2014 بجائزة لجنة التحكيم في فئة «نظرة ما» لمهرجان كان عن فيلم «سنو ثيرابي».

في فيلم «ذي سكوير» يحضر كريستيان (الممثل الدنماركي كلايس بانغ) وهو امين متحف للفن المعاصر معرضا حول التسامح والتضامن إلا انه يدرك حدوده الشخصية في هذا المجال عندما يسرق هاتفه النقال ومحفظة النقود الخاصة به.

وفي الجوائز الأخرى فازت الأميركية صوفيا كوبولا (46 عاما) بجائزة الإخراج عن فيلمها «ذي بغايلد» وهو اعادة لفيلم يحمل العنوان نفسه لدون سيفيل من بطولة كلينت ايستوود (1971).

وقالت كوبولا في رسالة تليت على المسرح «اشكر ابي لأنه شاركني حبه للسينما» في اشارة الى والدها المخرج الأميركي الكبير فرنسيس فورد كوبولا.

ونال الفيلم الفرنسي «120 باتمان بار مينوت» للفرنسي روبان كامبيلو الجائزة الكبرى للمهرجان.

وقال المخرج لدى تسلمه الجائزة «لقد كانت مغامرة جماعية. نكون اكبر واجمل وأقوى عندما نكون متحدين».

ويتمحور الفيلم القريب من الوثائقي على بدايات مكافحة مرض الإيدز.

ومنح الروسي اندري زفياغينتسيف (53 عاما) جائزة لجنة التحكيم عن فيلم «لوفليس» (غياب الحب) الذي يرسم صورة عنيفة لمجتمع روسي فاقد لطابعه الإنساني.

وسبق للمخرج الروسي ان فاز بجائزة افضل سيناريو عن «ليفاينثن» العام 2014 وجائزة لجنة التحكيم في فئة «نظرة ما» العام 2011 عن فيلم «ايلينا».

وفازت الممثلة الألمانية دايان كورغر جائزة افضل ممثلة عن دورها في فيلم «إن ذي فايد» للمخرج فاتح اكين.

وتلعب الممثلة الشقراء (41 عاما) في الفيلم دور ربة عائلة تنتقم لمقتل زوجها وهو من أصول تركية وابنها في اعتداء نفذه نازيون جدد.

وقالت كروغر لدى تسلمها جائزتها «فاتح يا اخي شكرا لأنك امنت بي وسمحت لي بالمشاركة في هذا لفيلم. منحتني قوة كنت اجهل اني املكها ولن انسى ذلك ابدا».

أما في فئة الرجال فقد فاز الأميركي جواكين فينيكس (42 عاما) بجائزة افضل ممثل عن دوره في فيلم «يو وير نيفير ريلي هير» للبريطانية لين رامسي الذي يؤدي فيه دور مقاتل سابق في فيتنام عنيف جدا وصامت عليه إخراج مراهقة من شبكة دعارة.