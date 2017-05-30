قد لا يلفت انتباه البعض ارتباط أسماء بعض الأطعمة بشخصيات تاريخية أو بمن أعدها لأول مرة وجل اهتمامه شغفه بها وسد رمقه بما لذ وطاب منها، وفي كثير من الاحيان لا يكون لتلك الاطعمة من اسمها نصيب، ولا أدل على ذلك من قول شكسبير «ماذا في اللفظ.. إن ما نسميه وردة ستحتفظ برائحتها الزكية فيها لو سميناه باسم آخر».

وتسجل قوائم الطعام في العالم أسماء كثيرة جمعت من مطابخ متعددة ومنها على سبيل المثال لا الحصر فطائر «العمة مي» و«بيغ دادي برغر» و«سلمون الا رالف»، حيث اختيرت هذه الأسماء تكريما للطباخين أو الأشخاص الذين اخترعوا هذه الأطعمة او بعض الأقارب والأحبة تيمنا بهم.

وبعيدا عن كل هذه الأمثلة المرتبطة بالمواقع أو السلاسل الفردية هناك العديد من الوجبات الغذائية والأطعمة أخذت أسماءها من الناس ومن الشخصيات التاريخية.

ومن بين بعض الأمثلة الخاصة بالأطعمة التي من المفترض ان نعرف تاريخها بيتزا مارغريتا والتي اخذت اسمها من الملكة الايطالية مارغريتا دي سافوي (1851- 1926) حيث قدمت هذه البيتزا بألوان العلم الإيطالي في رحلة الى نابولي في العام 1889.

كما تشتهر ايضا وجبة دجاج ماريا تيريزا التي اخذت اسمها من ماريا تيريزا ملكة المجر وبوهيميا (1717- 1780) وزوجة الامبراطور فرانسيس الاول، علاوة على قهوة ماريا تيريزا الشهيرة التي تحتوي على الكريمة ومشروب البرتقال.

وهناك على سبيل المثال وجبة الناتشو الشهيرة، وهي من افضل الوجبات حول العالم حيث اخترعها اغناسيو ناتشو أنايا في العام 1943 وهي مكونة من رقائق الذرة المقلية مغطاة بالجبن من نوع شيدر المذاب وفلفل الهلابينو.

على الصعيد المحلي هناك عدد كبير من الأطعمة نسبت الى بعض الأسماء وليست بالضرورة ترجع إلى شخصيات مشهورة لكن تتماشى مع الاجواء والبيئة.

ويعتبر «شباتي راشد» في الكويت مثالا واضحا على هذا الأمر، اذ تحمل هذه الوجبة المشهورة في الهند وبنغلاديش وباكستان والنيبال وسريلانكا اسم راشد وهو مواطن كويتي اخترع هذا الاسم لتسويق هذا النوع من الأطعمة.

ويتكون «الشباتي» من دقيق القمح الكامل والملح والماء وينضج بالمقلاة المسطحة ويقدم في المطاعم الهندية المنتشرة في الكويت على شكل وجبة صغيرة ولذيذة تتمتع بشعبية كبيرة لاسيما بين فئة الشباب حيث تحشى غالبا بالدجاج والمايونيز والصلصة والخضراوات.

وحول التسمية، قال عبدالكريم محمد الذي يعمل في احد المطاعم التي تقدم وجبة «شباتي راشد» لـ «كونا» ان راشد «هو مواطن كويتي اطلق هذا الاسم على هذا الطعام، وقد انتشرت هذه الوجبة بصورة جنونية بين المطاعم الهندية حيث تتنافس في تزيين هذه الوجبة بأفضل المكونات لتتماشى مع اذواق الزبائن».

الا انه اكد «ان وجبة شباتي راشد الاصلية لا يمكن تقليدها لأن اصحابها يعرفون ماذا تحتوي من مكونات، وتتمتع هذه الوجبة بسمعة ممتازة وشهرة كبيرة».

وكما حملت الاطعمة والوجبات الغذائية التي تحظى بشهرة واسعة في الكويت اسماء لافتة، فقد حصلت العصائر أيضا على نصيب الاسد من هذه الأسماء مثل عصير تايتانك والامبراطور ومارادونا ولولوة وغوست او الشبح وريد سي وسبيشال مكس، حيث تسهل هذه الاسماء اللافتة على الزبائن تذكر طلباتهم.

في هذا السياق، قال استاذ علم الاجتماع والانثروبولوجيا (علم الانسان) في جامعة الكويت د.يعقوب الكندري لـ «كونا» ان بعض الأسماء المحلية التي أعطيت لبعض الأكلات والوجبات «وهي ظاهرة منتشرة في المجتمع الكويتي والمجتمعات الخليجية تعكس التقاليد ورمزية الكويت القديمة على هذا الصعيد».

وأضاف الكندري ان الكويتيين يشعرون بالفخر ازاء ماضيهم الجميل بشكل عام، مبينا انهم يعطون الوجبات والاطعمة هذه الاسماء لتذكيرهم بذلك الماضي.

واشار الى انه في المجتمعات الغربية يتم ايضا اطلاق اسماء شخصيات مشهورة على الوجبات والاطعمة ويتم اختيار الشخصيات التي لديها سمعة طيبة وتاريخ عريق.

واوضح «ان اطلاق اسماء شخصيات مشهورة ومهمة على الوجبات الغذائية والاطعمة يمكن ان ينظر اليه في بعض الاحيان الى انه نوع من التسويق وذلك لأنه يمكن تذكرها من قبل الزبائن عند الطلب».