يشيع استخدام مكيفات الهواء في الصيف وخاصة في البلدان الحارة كدول الخليج، لكنها تسبب بعض الأمراض للعظام والمفاصل بالإضافة إلى أنها تستهلك الكثير من الطاقة الكهربائية.



وتشير الإحصائيات أن أنظمة التكييف تضخ سنوياً إلى الغلاف الجوي أكثر من نصف مليار طن من غاز ثاني أكسيد الكربون، وتقدم صحيفة ميرور البريطانية مجموعة من البدايل الطبيعية لتبريد المنزل أثناء فترات الحر:



1- الملابس



يمكن ارتداء الملابس الخفيفة داخل المنزل، ويفضل الألوان الفاتحة منها وخاصة الأبيض الذي يعكس الضور والحرارة ولا يسمح لها بالنفاذ إلى الجسم، كما أن نوعية القماش تساعد على التخفيف من الحر وينصح باختيار ملابس النوم القطنية وتجنب الحاوية منها على النايلون.



2- مظلات الشمس



يمكن تركيب مظلات في الأماكن المعرضة للشمس في المنزل، وكذلك الحال بالنسبة للنوافذ التي يجب أن تحجب عن أشعة الشمس بواسطة ستائر مناسبة تستطيع أن تعكس الحرارة وتمنع امتصاصها.



3- استخدام المراوح



تعطي المراوح شعور بالانتعاش حيث تحرك الهواء داخل الغرفة، وتخفف من شدة الحر فيها وخاصة في أوائل الصيف وبداية الخريف عندما تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض.



4- طهي العام خارج المنزل



يعتبر الصيف الوقت المثالي لحفلات الشواء في حديقة المنزل، وقضاء أوقات جميلة فيها مع الأهل والأصدقاء ويساعد ذلك على تخفيف الحرارة الناتجة عن طهو الطعام داخل المنزل.



5- الاغتسال بالماء الفاتر



يساعد الاغتسال على تبريد الجسم ويعطي شعور بالانتعاش كما أنه يجدد النشاط ويقضي على حالة الخمول المصاحبة للحر، وينصح بتناول كميات كبيرة من الماء أثناء الصيف.