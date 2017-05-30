قد لا يكون مضغ الطعام بصوت عال أمرا محبذا، خاصة عند تناوله برفقة العائلة والأصدقاء.



ولكن دراسة لباحثين من جامعتي برغهام يانغ وكولورادو ستايت وجدت أن استماع الشخص إلى صوت مضغه للطعام قد يساعده على الإحساس بالشبع بصورة أسرع، ومن ثم تناول كميات أقل من الطعام.



ولإثبات هذه الفرضية، جمع الباحثون 71 شخصا وأعطوا وعاء من المعجنات لكل منهم.



وارتدى الأشخاص أثناء الأكل سماعات على رؤوسهم تتيح للقائمين على الدراسة التحكم في معدل الصوت الخارج منها، كما قاموا بتقسيمهم إلى مجموعتين: الأولى تتعرض لضوضاء عالية لا تمكن أفرادها من سماع أنفسهم، والثانية تتعرض لضوضاء منخفضة نسبيا.



وكانت النتيجة هي أن الأشخاص الذين لم يستطيعوا سماع صوت مضغ أسنانهم للطعام تناولوا معجنات أكثر بنسبة 45 في المئة من المجموعة الأخرى.



وتؤكد هذه الدراسة ما توصل إليه خبراء تغذية من أن التركيز أثناء تناول الطعام وعدم التشتت جراء مؤثرات خارجية كمشاهدة التلفاز يؤديان إلى استهلاك كميات أقل الطعام.