كشف الدكتور يس الشحات المدير التنفيذي الطبي في مستشفى "برجيل" بأبو ظبي أن الحالة الصحية للفتاة المصرية إيمان أحمد عبد العاطي 36 سنة والملقبة بأسمن امرأة في العالم في تحسن مستمر منذ وصولها إلى أبو ظبي.



وقال "إنه منذ وصول الآنسة إيمان إلى مستشفى "برجيل" قادمة من الهند مساء 4 مايو الجاري وضعت تحت إشراف طبي صارم وخضعت لخطة علاجية محكمة أدت بصورة مبدئية إلى تحسن كبير في حالتها النفسية، وعلى صعيد الحالة الصحية تمكنت مؤخرا من تحريك قدميها وساقيها والجلوس على السرير لفترات قصيرة وتناول الطعام.



وأضاف أن المريضة بدأت تتناول الطعام بنفسها، فقد تناولت نصف وجبة بيديها خلال اليومين الماضيين" ولفت إلى أن نتائج تخطيط المخ ودراسة سرعة الأعصاب جاءت جيدة وتنبئ بمزيد من التحسن بإذن الله.



من جهة أخرى، وصلت إلى أبو ظبي "اليوم" والدة إيمان أحمد عبد العاطي قادمة من مصر حيث أبدت انبهارها الشديد بالتطورات الصحية الإيجابية لابنتها، وقدمت شكرها وتقديرها لدولة الإمارات الشقيقة ولكل المشاركين والمشرفين على علاج أبنتها.



وتفصيلا، أوضح المدير التنفيذي الطبي في مستشفى "برجيل" أن التحسن المستمر في الحالة النفسية للآنسة إيمان عبد العاطي، ساعد كثيرا في خلق دوافع داخلية سرعت في عملية العلاج والتشافي وهذا يلاحظ في تعاملها وتفاعلها إيجابيا مع الفريق الطبي المعالج ومع كل المحيطين بها، مشيرا إلى أن ذلك يرجع إلى الجهد المبذول من أفراد الفريق المعالج والمتابعة المستمرة من قبل الدكتور شامشير فاياليل الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة "في بي اس" للرعاية الصحية.



وأكد الدكتور الشحات أن الآنسة إيمان تمكنت مؤخرا بفضل الرعاية الطبية المتميزة من تحريك القدمين والساقين، وحاليا تجلس في السرير مع المساعدة ولمدد قصيرة وهذا لم يحدث معها منذ عامين ونصف أي منذ إصابتها بالجلطة الدماغية.



وأوضح أن الفريق الطبي وأسرتها أكدوا أنه طرأ تحسن كبير في عملية النطق والكلام بمساعدة أخصائية النطق، وكذلك التفاعل والتواصل الإيجابي مع الأسرة والمحيطين بها.



ووفق الدكتور يس الشحات "بدأت الآنسة إيمان في البلع التدريجي للطعام وحسب خطه دقيقة، ووصلت الآن إلى بلع 15 ملعقة كبيرة يوميا، وبإذن الله وفى القريب جدا ستعتمد كليا على البلع الطبيعي مع إزالة أنبوبة المعدة، كما أن تقرحات الفراش بدأت تلتئم بصورة ملحوظة مع تكثيف العلاج تحت الإشراف الطبي لاستشاري جراحة التجميل.



وفيما يخص إنقاص الوزن أشار الدكتور الشحات إلى أن عملية إنقاص الوزن مستمرة بالطرق التحفظية، مع التركيز على النظام الغذائي، وقال "ساعدنا على ذلك أيضا إيقاف دواء الكورتيزون الذى كان موصوفا للمريضة في الهند"



وأوضح أنه تم استبدال أدوية منع التجلط وأدوية منع التشنج بأدوية حديثة، وكذلك التخلص من دواء الكورتيزون بالتدريج البطيء وذلك بعد عمل الفحوص اللازمة التي أثبتت عدم حاجة المريضة لهذا الدواء مشيرا إلى أن كل هذه التغييرات في الأدوية الموصوفة تمت تحت إشراف الاستشاريين المخصيين كل في مجاله.



وأشار إلى أنه منذ وصول المريضة إلي مستشفيي "برجيل" تم وضع خطة من 3 محاور متوازية بعد عملية التقييم الشامل من فريق عمل يضم أكثر من 20 متخصصا في كافة فروع الطب، يشمل المحور الأول خطة قصيرة الأمد ويتم فيها علاج قرح الفراش والتهاب المجاري البولية واستعادة القدرة علي البلع وتناول الطعام عن طريق الفم بدلا من الأنابيب بالإضافة إلي التأهيل النفسي.



ويشمل المحور الثاني خطة متوسطة الأمد ويتم فيها بالتوازي استكمال ما بدأ في المحور الأول والهدف منها أن تكون إيمان قادره علي الجلوس علي كرسي كهربائي متحرك، ويشمل المحور الثالث خطة طويلة الأمد بعد تحقيق الاستقرار التام سيتم فيها إجراء بعض التدخلات الجراحية مثل شفط الدهون الزائدة واستبدال الصمام الأورطي وجراحات لتحسين مفاصل الفخذ والركبة.