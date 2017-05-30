ذكرت مجلة "ناتور آرتست" الألمانية أنه يمكن علاج جفاف الأنف بواسطة المحلول الملحي، حيث إنه يعمل على ترطيب الغشاء المخاطي المبطن للأنف.



وأضافت المجلة المعنية بالطب البديل أنه يمكن إعداد المحلول الملحي في المنزل بسهولة، وذلك بإذابة ملعقة صغيرة من ملح البحر في نصف لتر من الماء المغلي. وبعد ذلك يتم تقطير المحلول الملحي في الأنف بواسطة قطّارة.



وأشارت المجلة إلى أن شرب الكثير من الماء والشاي يساعد أيضاً في علاج هذه الحالة، كما يلزم على المرضى رفع نسبة الرطوبة في الغرفة عن طريق وضع أوعية مملوءة بالماء.



وأشارت "ناتور آرتست" إلى أن جفاف الأنف يتسبب في تكوين قشرة على جدران الأنف، ما يترتب عليه نزيف الأنف بشكل أسهل، ودخول الجراثيم والمواد الضارة إلى الرئة، في حين يتم التقاط الغبار ومسببات الأمراض بواسطة الغشاء المخاطي الرطب المبطن للأنف.



وتعمل الشعيرات الموجودة في الأنف على توجيه الجزيئات إلى الحلق وإخراجها عن طريق السعال أو إدخالها إلى المعدة عن طريق البلع؛ حيث يتم قتل هذه الجراثيم عن طريق الحمض الموجود في المعدة.