يخوض هادرسفيلد وريدينغ الاثنين، على ملعب ويمبلي، أهم مباراة في عالم كرة القدم، على الصعيد المادي، وذلك في نهائي الملحق المؤهل إلى الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.



وسينضم الفريق الفائز إلى فريقين انتقلا من دوري الدرجة الأولى إلى الدوري الممتاز، وهما نيوكاسل وبرايتون.



وحسب شركة ديلوات للاستشارات المالية، سيضمن الصعود إلى الدوري الممتاز 100 مليون جنيه استرليني من حقوق النقل التلفزيوني (123 مليون دولار).



وفي حال هبوط الفريق الفائز في المباراة مجددا إلى دوري الدرجة الأولى، في نهاية الموسم، خصص الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم "مظلة ذهبية" بحدود 95 مليون يورو، أي أن المكافأة الإجمالية ستصل إلى حوالي 220 مليون دولار.



وستصل المكتسبات المادية إلى 370 مليون دولار إذا بقي الفريق الصاعد ضمن أندية النخبة في الموسم التالي.



واعتبرت شركة ديلوات أن هذه المكافأة هي "أكبر مكافأة مالية في عالم كرة القدم".



ولمع فريق هادرسفيلد المتواضع القادم من شمال إنكلترا صورته هذا الموسم مع قدوم المدرب الألماني دافيد فاغنر، مساعد يورغن كلوب في بوروسيا دورتموند سابقا.



وسيحاول فاغنر الذي دافع كلاعب عن ألوان المنتخب الأميركي، الصعود بهادرسفيلد إلى الدوري الممتاز لأول مرة بعد غياب 45 عاما.



وسيشكل صعود هادرسفيلد، بطل إنكلترا ثلاث مرات في عشرينيات القرن الماضي، إلى الدوري الممتاز مفاجأة كبيرة بحال حصل.



في المقابل، لا يعد تواجد ريدينغ، نادي غرب لندن الذي يدربه حاليا الدولي الهولندي السابق ياب ستام، بين أندية النخبة أمرا مستغربا حيث هبط عام 2013 إلى الدرجة الأولى.