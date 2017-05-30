خاض قائد روما فرانشيسكو توتي، مساء الأحد، آخر مبارة له في مسيرته الكروية أمام جنوة، حيث خصصت له جماهير الفريق وداعا "خاصا" في ملعب أولمبيكو.



وشارك توتي (40 عاما)، الذي لعب مع روما فقط على مدى 25 عاما، في المبارة ضد جنوة في الدقيقة 54 بدلا من المصري محمد صلاح لتكون مباراته 786 مع الفريق في كل المسابقات و619 في الدوري.



ووصفت وسائل إعلام إيطالية الحدث بأنه"يوم توتي"، الذي يلقبه عشاقه "ملك روما".



وتكريما لرمز نادي روما، غيرت صحيفة "إيل تيمبو" ومقرها روما، اسمها على الصفحة الأولى إلى "إيل تيمبو دي توتي"، لأول مرة في تاريخها منذ 73 عاما.



وتظهر هذه الخطوة حجم ورمزية اللاعب توتي (40 عاما) في العاصمة الإيطالية، بعد 786 خاضها مع روما.