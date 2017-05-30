اجتاحت حالة من الغضب الشارع الفرنسي، بعد تخريب قبر بطل الحرب في فرنسا والرئيس الأسبق الجنرال شارل ديغول.



وتبحث الشرطة عن شخصين، أحدهما تم تصويره السبت بواسطة كاميرات أمنية يطيح بصليب على قمة القبر في كولومبي، وهي قرية في شرقي فرنسا حيث عاش ديغول ودفن.



وطلب الرئيس إيمانويل ماكرون، الأحد، أن يتم إصلاح القبر بسرعة، معتبرا أن ذكرى ديغول "عزيزة على كل الشعب الفرنسي"، وفق ما ذكرت وكالة أسوشييتد برس.



من جانبه، أعرب رئيس الوزراء إدوار فيليب في تغريدة على تويتر عن "حزن وذعر"، ووصف التخريب بأنه "عمل ضد فرنسا".



أما زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان، فوصفت الأمر بأنه "خسيس".