من المقرر أن تعلن وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" تفاصيل جديدة عن مهمتها الاستثنائية، المتمثلة في الطيران مباشرة نحو الشمس.



ووفق ما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن الخطة التي يطلق عليها اسم "سولار بروب بلس"، ستشهد إطلاق مركبة فضائية في صيف 2018 لبلوغ سطح الشمس الحارقة.



ومن المنتظر أن يعلن العلماء المشاركون في ندوة صحفية ستعقد الأربعاء المقبل، تفاصيل البرنامج، الذي من شأنه أن يجيب على العديد من الأسئلة المتعلقة بالنجوم والظواهر الجوية الفضائية الكبرى.



وستقطع المركبة مسافة 4 ملايين ميل انطلاقا من الأرض وصولا إلى سطح الشمس، للمساعدة في فهم النشاط الشمسي الخطير الذي يمكن أن يهدد وجود البشرية.



وذكرت "ديلي ميل" أن قطع هذه المسافة سيجعل المركبة أقرب سبع مرات إلى سطح الشمس من أي مركبة فضائية قامت بأمر مماثل في وقت سابق.