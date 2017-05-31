عرضت الحلقة الثالثة من برنامج “الصدمة2″، مشهدا لأم تترك ابنها في الشارع وامام احد المساجد بسبب عدم قدرتها على الانفاق عليه، وتباينت ردود فعل الناس ما بين المستنكر لهذا الفعل، وما بين الذين حاولوا منعها من فعل ذلك وتوبيخها.

وناقشت الحلقة قضية أطفال الشوارع والتي تبدأ بترك الامهات لابنائهن في الشارع بسبب عدم قدرتهن على الانفاق او التربية، ونفذ البرنامج مشاهد تمثيلية لأم ترمي ابنها في الشارع وتتخلى عنه لعدم قدرتها على الانفاق عليه.

وتباينت ردود فعل الناس في مختلف العواصم العربية، فمنهم من تدخل لانقاذ الطفل او توبيخ والدته ومنعها من فعلتها، ومنهم من اكتفى بالتعبير عن صدمته وذهوله من هذا الموقف، ومنهم من تدخل لتبني الطفل منها بدلاً من تركه بالشارع