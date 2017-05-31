أثارت مشاهد الفنّانة المصرية حورية فرغلي في الحلقة الأولى من مسلسل “الحالة ج”، ضجة واسعة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، بسبب تعليقات الجمهور حول ظهور آثار عمليات التجميل الفاشلة على أدائها وصوتها وملامحها.

وأشارت التعليقات الى حرص فرغلي على وضع يدها على أنفها خلال أحداث الحلقة أكثر من مرة، كما لاحظ الجمهور معاناتها من صعوبة في التنفس، وعدم القدرة على نطق الكلمات بشكل صحيح.

وكانت الممثلة المصرية أعربت عن سخطها من الأمر في منشور سابق عبر حسابها على موقع “فايسبوك”حين قالت: “لم اختر أن أكون بطلة العرب في قفز الحواجز وأصبح فارسه العرب ولَم اختر أن أكون ملكة جمال ولَم اختار أن أكون ممثلة في كل مجال أنا نجحت فيه كنت بلاقي تشجيع وتقدير، لكن الظاهر أن وجودي في الوسط الفني غير مرغوب فيه مهما عملت”.

وأضافت: “تعبت لتصوير أفلام ومسلسلات لكي يستمتع بها الجمهور لكن للأسف لم أجد سوى الكلام الجارح وأني أصبحت مشوهة بسبب بطولة كنت رافعة فيها علم مصر واذا شاف أي حد إني لا أصلح للتمثيل ياريت أعرف من جمهوري لو يحبو أني اعتزل ولا لا”.