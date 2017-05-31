هنأ الإعلامي عمرو أديب، فريق نادي الأهلي بالفوز ببطولة الدوري الممتاز للمرة 39 في تاريخه.

وداعب الإعلامي خلال برنامج «كل يوم»، المذاع على فضائية «كل يوم»، كلا من أنيسة حسونة عضو مجلس النواب والكاتبة فريدة الشوباشي، والإعلامية نهاوند سري، قائلا: «أنا مخترق، يا نهار أسود أنا قاعد وسط ناس كلها أهلوية».

وقال «أديب»: «البلد دي عمرها ما هيتصلح حالها طول ما الأهلي بياخد الدوري».

وانتهت مباراة مصر المقاصة أمام الأهلي، بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، في المباراة التي أقيمت على ملعب السويس الجديد، ضمن مباريات الجولة الثلاثين من الدوري المصري الممتاز.

بتلك النتيجة، يرتفع رصيد الأهلي إلى النقطة 76 ويتوج رسميًا ببطولة الدوري الممتاز للمرة 39 في تاريخه، بينما يحتل مصر المقاصة المركز الثاني برصيد 64 نقطة.