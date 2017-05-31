أثار ظهور نجم مسرح مصر مصطفى خاطر، بالميكروفون في القميص الذي يرتديه، خلال تعرضه لمقلب رامز جلال، حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.

واتهم رواد مواقع التواصل الاجتماعي، رامز جلال بفبركة برنامجه رامز تحت الأرض، بسبب الخطأ الفني الذي ظهر على الهواء.

وأبدى الجمهور اندهاشه من ظهور الميكروفون في القميص الذي يرتديه خاطر، رغم أنه انتهى من تسجيل الفقرة الخاصة بالبرنامج مع الإعلامي نيشان، وبعدها ينطلق في رحلة سفاري لا تستوجب وجود الميكروفون.

وأدى هذا الخطأ إلى ترجيح رواد مواقع التواصل الاجتماعي، علم مصطفى خاطر بتفاصيل مقلب رامز جلال قبل وقوعه.