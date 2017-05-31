روى الكويتي إسماعيل مراد والمعروف باسم "طباخ الشيبة"، المراحل الصعبة التي مر بها في حياته، خاصة بعد أن جلس على كرسي متحرك، نتيجة خطأ طبي، أثر على حياته، وكاد أن يستسلم لليأس، إلا أنه قاوم حتى أصبح أحد أفضل الطهاة في دول الخليج.

وأوضح في لقاء مع قناة العربية أنه كان موظفا في السلك العسكري ويمتلك عددا من المحلات التجارية، إلا أنه ‏قبل عدة أعوام حدث له خطأ طبي خسر معه كل شيء، ولم يسأل فيه أحد، ولا عن الطبيب الذي ارتكب الخطأ، كما أثر فيه بشدة، أنه صار يحتاج لزوجته وأمه، للقيام بأي حركة أو التنقل من مكان لمكان.

وأضاف باكيًا أن الحياة أصبحت حينئذ مظلمة في وجهه، إلا أنه قرر ألا يستسلم، وأن يقاوم الإعاقة التي أصيب بها، بعد أن كان يعجز عن النوم إلا بعد أن يحس بالإرهاق والتعب من المشي، وقرر أن يبدأ حياته من جديد على الكرسي المتحرك، وأن يتفنن في مجال الطبخ الذي برع فيه من سن 12 عامًا.

وأشار إلى أنه أصبح مشهورا على مستوى دول الخليج العربية، وله وصفاته الخاصة، التي يصنعها ببراعة، حتى إنه يُطلب بالاسم وينتقل لدول السعودية وقطر وعمان، ليصنع ويشرف على أشهى الأطعمة للعوائل الكبيرة هناك، داعيا كل من يقابل أي صعوبات في حياته إلى عدم الاستسلام.