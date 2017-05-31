طرحت شركة "HTC" التايوانية، مؤخرا، هاتفا جديدا يمكن الضغط عليه من الجانبين لتشغيل عدد من الخدمات، فضلا عن ميزات عدة أخرى.

وبحسب ما نقل موقع "ستاف"، فإن الهاتف الجديد "إتش تي سي يو 11"، جرى تزويده بالقدرة على الاستشعار من الجانبين، حتى تلبي طلبات المستخدم بمجرد الضغط يدويا.

ويستطيع الهاتف الذي يصل سعره إلى 831 دولار أميركي، أن يواصل عمله بالضغط حتى وإن كان المستخدم مرتديا لقفازتين في يديه، كما يستطيع مقاومة المياه وضبط المساعد الصوتي.

والهاتف مزود بكاميرا بجودة تصل إلى 12 ميغا بيكسل، إلى جانب تقنية "إلترا بيكسل"، أما الكاميرا الأمامية فيبلغ أداؤها 16 ميغا بيكسل، ويمكن تشغيلها صوتيا.

وتراهن شركة "إتش تي سي" التي تكمل عامها العشرين، هذا الأسبوع، أن تعزز منافستها لعمالقة الهواتف الذكية، سواء تعلق الأمر بأبل وسامسونغ، أو بوان بلاس الصينية.