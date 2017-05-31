رمضان موسم الأناشيد والأغاني الدينية بامتياز، لذا لم يفوت النجوم العرب الفرصة لإطلاق أعمالهم الجديد احتفاءً بالشهر الفضيل. وجاءت بعض الأعمال متوقعة لتعوّد الجمهور عليها في هذه الفترة من السنة.

بينما جاءت أخرى غير متوقعة مثل أنشودة الفنان التونسي، شمس الدين باشا، الذي أثارت أغنيته دينية انقساماً بين مؤيد ورافض لإطلاقه نشيدة دينية رغم أنه معروف بموسيقاه الجريئة.



كما خرجت أغانٍ دينية أخرى من جعبة الشركة البريطانية "أواكنينغ ريكوردس"، منها أغنية جمعت بين الفنانين حمزة نمرة وحمود الخضر، وأخرى من أداء الشاب حارس جي، واختار محمد بن راشد العفاسي عدم الاكتفاء بأنشودة واحدة وأصدر ألبوماً كاملاً بالمناسبة