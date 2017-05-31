توفر المنتجعات السياحية فرصة للاستجمام والاستمتاع بالعديد من الخدمات المميزة ومن بينها حمامات البخار والساونا وجلسات التدليك والعلاج بالأعشاب وغيرها.

وتقدم بعض المنتجعات لزبائنها خدمات خارجة عن المألوف تميزها عن غيرها، وحاولت صحيفة الغارديان البريطانية إلقاء الضوء على أغرب عادات الاستحمام التي توفرها بعض المنتجعات لزبائنها:

1- منتجع شودوفار في جمهورية التشيك

ينفرد هذا المنتجع بتقديم حمام البيرة لزبائنه، ذلك بسبب الاعتقاد السائد بأنها مفيدة في علاج مشاكل البشرة والشعر وتخفيف توتر العضلات والمفاصل وتعزيز نشاط جهاز المناعة عند الإنسان.

2- منتجع يونيسون في اليابان

أقيم هذا المنتجع في مدينة هاكوني التي تبعد حوالي 50 ميل عن العاصمة اليابانية طوكيو، ويوفر لزواره فرصة الاستحمام في مزيج من عصير العنب والشاي الأخضر والقهوة، ويزوره عشرات الآلاف سنوياً للاستمتاع بهذه التجربة الفريدة.

3- فندق هيرشي في ولاية بنسلفانيا الأمريكية

يفخر هذا الفندق بتجربته الفريدة في منح الزوار فرصة الاستحمام في الشوكولا السائلة الممزوجة مع الحليب والتي تساعد على تغذية البشرة وزيادة نعومة الجلد، وتصل تكلفة حمام الكاكاو بالحليب لمدة 15 دقيقة إلى 50 دولار تضاف إلى فاتورة الإقامة.

4- حمام الوحل في كولومبيا

خلافاً للفوهات البركانية المملوءة بالحمم البركانية المنصهرة، تحولت فوهة توتومو في كولومبيا إلى بحيرة من الطين الطبيعي التي يستمتع السكان بالاستحمام داخلها، اعتقاداً منهم بأنها بحيرة مقدسة وتفيد في شفاء العديد من الامراض.