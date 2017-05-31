في مشهد مثير للرعب، رصد سائحان بريطانيان بكاميرا هاتف نقال، لحظة ابتلاع دوامة بحرية جزءاً من البحر على بعد أمتار قليلة من مكان إقامتهما بالقرب من أحد الشواطئ الاسكوتلندية.

التقط كيران ديكسون (21 عاماً)، مقطع فيديو يظهر اللحظات المرعبة التي رافقت انشقاق هوة ضخمة داخل البحر بفعل دوامة مائية قوية أمام مكان إقامته.

ففي الرابع والعشرين من مايو (أيار) الجاري هبت رياح عاتية بالقرب من فندق كورفو المطل على الشاطئ. وقد نجم عن هذه الرياح العاتية، نشوء دوامة مائية ضخمة بقطر 30 متراً، تسببت بابتلاع جزء كبير من مياه الشاطئ، وتطاير الرمال والحصى في الهواء.

وقال السيد ديكسون متحدثاً عن الحادث: " كان منظراً رهيباً، كنت برفقة صديقتي عندما بدأت العاصفة العاتية، وبدأت بتصوير ما يحدث بهاتفي النقال، لم أشهد حادثاً كهذا طوال حياتي"

من الجدير بالذكر بأن الدوامات المائية تتشكل بالقرب من الشواطئ البارزة في المياه، عندما تلتقي التيارات الهوائية المتعاكسة، بحسب ما ورد في صحيفة ديلي ستار البريطانية.