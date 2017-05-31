حذرت منظمة الصحة العالمية من أن التدخين يودي بحياة أكثر من 7 ملايين شخص سنويا عبر العالم داعية إلى منع الترويج للتبغ وزيادة الرسوم المفروضة على هذه المنتجات.

وبمناسبة اليوم العالمي لوقف التدخين نشرت منظمة الصحة العالمية تقريرا يقيم الكلفة الصحية والاقتصادية للتدخين، وللمرة الأولى تأثيره على البيئة.

وقالت مديرة المنظمة مارغريت تشان في بيان «التدخين تهديد لنا جميعا.



فهو يفاقم الفقر ويلجم الإنتاجية الاقتصادية ويدفع الأسر إلى خيارات غذائية سيئة ويلوث الجو الداخلي».

ويموت سنويا أكثر من 7 ملايين شخص جراء التدخين في مقابل نحو 4 ملايين في مطلع القرن الحادي والعشرين على ما تظهر الأرقام الجديدة لمنظمة الصحة الدولية.

ويقضي التدخين وهو السبب الرئيسي للوفيات التي يمكن تجنبها، على نصف المدخنين.

وينتشر التدخين خصوصا في صفوف الفقراء ويشكل سببا رئيسيا للتفاوت الصحي بين الأثرياء والفقراء على ما تؤكد منظمة الصحة العالمية التي تشير إلى أن أكثر من 80% من الوفيات ستسجل في دول ذات دخل متدن أو متوسط بحلول العام 2030.

ويشكل التدخين عبئا اقتصاديا ثقيلا للعالم.



فهو يكلف سنويا الأفراد والحكومات أكثر من 1400 مليار دولار على صعيد نفقات الصحة والإنتاجية الفائتة أي 1.8% من إجمال الناتج المحلي العالمي.