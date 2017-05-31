توصلت دراستان منفصلتان إلى أن أجهزة تنظيم ضربات القلب، ومضخات الأنسولين، وغيرها من الأجهزة الطبية بالمستشفيات تعاني من مشاكل أمنية تجعلها عرضة لهجمات إلكترونية.



وخلصت واحدة من الدراستين، أجريت على أجهزة تنظيم ضربات القلب، إلى وجود أكثر من ثمانية آلاف ثغرة معروفة في نظام التشفير الخاص بهذه الأجهزة.



وتوصلت دراسة أخرى عن سوق الأجهزة على نطاق واسع إلى أن 17% فقط من شركات التصنيع اتخذت خطوات لتأمين الأجهزة.



وجاءت هذه التقارير بعد فترة قصيرة من تعرض أكثر من 60 هيئة صحية في بريطانيا لهجوم إلكتروني.



حاجة ملحة وبحثت الدراسة، التي أجريت على أجهزة تنظيم ضربات القلب، في مجموعة من الأجهزة القابلة للزرع في الجسم، والتي تصنعها أربع شركات بالإضافة إلى «النظام البيئي» لأجهزة أخرى تستخدم لمراقبة هذه الأجهزة وإدارتها.



وقال الباحث بيلي ريوس ود.جوناثان بوتس، من شركة «وايتسكوب» الأمنية، إن الدراسة التي أجرياها تظهر «تحديات خطيرة» تواجه شركات تصنيع أجهزة قياس ضربات القلب في محاولة لتأمين الأجهزة، ومنع أي ثغرات تقنية يمكن أن يستغلها القراصنة الإلكترونيون.



وتوصل الباحثان إلى أن عددا قليلا من شركات التصنيع هي من شفرت أو وفرت الحماية بطريقة أخرى للبيانات الموجودة على الأجهزة، أو خلال عملية نقل هذه البيانات إلى أنظمة المراقبة.

وأفادت نتائج الدراسة بأنه لم تحظ أي من هذه الأجهزة بالحماية من خلال أنظمة الدخول التي توظف آلية اسم المستخدم وكلمة المرور، أو التأكد من أن الأجهزة المتصلة بها كانت حقيقية.

وأوضح ريوس ان قلة حجم، وضعف القدرة الحاسوبية للأجهزة الداخلية، يجعل من الصعب تطبيق المعايير الأمنية التي تساعد في حماية الأجهزة الأخرى.



وفي بحث أكبر، قال الباحثان إن شركات تصنيع الأجهزة يجب عليها بذل المزيد من الجهد: «للوقاية من أي ثغرات محتملة في الأنظمة، قد يكون لها تداعيات على رعاية المرضى».