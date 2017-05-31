لم تعد قراءة أفكار الإنسان إلكترونياً عبر الأجهزة الذكية مجرد خيال علمي تتداوله الكتب، كونها قصصاً طريفة لما سيكون عليه واقع الحال في المستقبل.



إذ تمكن فريق من الباحثين في جامعة تويوهاشي للتكنولوجيا في اليابان من تطوير نظام جديد قادر على التقاط أفكار الناس من خلال الموجات التي تصدرها أدمغتهم وتحويل تلك الأفكار إلى نصوص مكتوبة في ما قد يكون بداية لتطوير هواتف ذكية قادرة على قراءة الأفكار من حولها بحسب تقرير للمنتدى الاقتصادي العالمي.



ولاختبار التكنولوجيا الجديدة التي لا تتطلب تحريك الأصابع أو العيون لتوضيح الكلمات طلب من المشاركين في دراسة للنظام ذكر رقم بصوت عال واستخدام روبوت لتخمين ما قالوه في الوقت الحقيقي استناداً إلى قراءته لمسح الدماغ الكهربائي (EEG) وتمكّن الروبوت من تحقيق معدل دقة 90% في التعرف على الأرقام من صفر إلى 9 ومعدل دقة 61% في فك رموز المقاطع واحدة باللغة اليابانية.



وذكرت الجامعة اليابانية أنه حتى الآن كان هنالك صعوبة في فك رموز الكلام من إشارات المسح الدماغي لجمع بيانات تكفي لاستخدام خوارزميات قوية تعتمد على «التعلم العميق» أو أنواع أخرى من التعلم الآلي ».



ويأمل الباحثون في أن يساعدهم النظام الجديد في تطوير واجهة مشتركة للدماغ والحاسوب يمكن من خلالها ترجمة الأفكار إلى كلمات مسموعة بشكل فعال.