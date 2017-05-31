أطلقت شركة "غوغل" ميزة جديدة ستزيد من شعبية محرك البحث الخاص بها، إذ أضافت علامة تبويب شخصية جديدة Personal إلى صفحة البحث المصممة أصلاً لتسهيل تتبع المحتوى الخاص بالمستخدم.



ولا تتوفر الميزة الجديدة إلا عند تسجيل المستخدم دخوله إلى حسابه الخاص على "غوغل"، وتُستخلص النتائج من خدمات أخرى تابعة لـ "غوغل"، مثل "جيمايل" Gmail و"غوغل فوتوز" Google Photos.



وأوضحت الشركة طريقة عمل الميزة الجديدة؛ في حال بحث المستخدم عن كلمة "لندن" في محرك البحث مثلاً، تظهر الروابط المعتادة ذات الصلة، ويمكن للمستخدم تحديد طلبه أكثر، من خلال اختيار قسم الخرائط أو الأخبار أو الصور أو الفيديوهات في أعلى صفحة النتائج.



وإلى يمين الخيارات المذكورة أعلاه مباشرة، تظهر علامة التبويب الشخصية، واختيار هذه الميزة ينقل المستخدم إلى صفحة جديدة تشبه صفحة البحث المعتادة، إلا أنها تضم قائمة بالعناصر الذي تهمّ المستخدم حصراً والمتعلقة بـ "لندن" مثلاً، بالإضافة إلى أي صورة التقطها المستخدم في لندن، أو رسائل وصلت إلى بريده الإلكتروني وتحتوي على كلمة "لندن"، وتنبّه المستخدم إلى أنه وحده يمكنه الاطلاع على هذه النتائج.



تجدر الإشارة إلى أن علامة التبويب الشخصية غير متوفرة للمستخدمين كافة حالياً، وتُطرح تدريجياً، كما لم تضف إلى تطبيق "غوغل" على الهواتف المحمولة بعد.