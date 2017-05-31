قدم أسطورة الغولف الأميركي، تايغر وودز، المصنف أول عالميا سابقا، والذي اعتقل لفترة وجيزة الاثنين في ولاية فلوريدا، اعتذاراته، مؤكدا أنه لم يكن تحت تأثير الكحول ولكن تحت تأثير وصفة طبية.



وقال وودز (41 عاما) في تصريح نقلته صحيفة "يو إس أي توداي" الأميركية: "أريد أن يعرف الجمهور إنني لم أكن تحت تأثير الكحول. ما حصل كان رد فعل غير متوقع لوصفة طبية. لم أدرك أن خلط الأدوية يمكن أن يؤثر علي بشدة".



وأوقفت الشرطة الأميركية فجر الاثنين وودز على متن سيارته، بالقرب من مقر إقامته في منطقة جوبيتر في ولاية فلوريدا.



وأدخل وودز سجن المقاطعة عند الساعة 7:18 صباح الاثنين (11:18 توقيت غرينيتش)، قبل أن يطلق سراحه في الساعة 10:50 بالتوقيت المحلي بعد توقيعه تعهدا.



ونشرت الشرطة صورة لوودز بدا فيها متعبا وقد أطلق لحيته بعض الشيء.



وبحسب موقع اخبار المشاهير "تي إم زد.كوم" استند إلى مصادر قضائية، فقد تم ايقاف وودز بسبب "شرود في القيادة بعرض الطريق"، مشيرا إلى أن اللاعب رفض الخضوع لفحص الكشف عن نسبة الكحول في جسمه.



وكتب وودز: "أنا أفهم خطورة ما فعلته وأتحمل كامل المسؤولية عن أفعالي"، مضيفا: "أعتذر من كل قلبي لعائلتي واصدقائي وجمهوري. أنا أيضا أتمنى الأفضل لنفسي".



وأنهى وودز، الفائز بلقب 14 بطولة كبرى في هذه اللعبة، موسمه في أبريل الماضي بسبب خضوعه لعملية جراحية جديدة في ظهره، هي الرابعة له منذ عام 2014.



وأعلن وودز الأسبوع الماضي على موقعه الإلكتروني أنه "يرغب في العودة إلى لعب الغولف" رغم أنه لا يعرف متى سيعود إلى المضمار.

وغاب وودز 15 شهرا في الفترة بين عامي 2015 و2016، وحاول العودة نهاية عام 2016 ومطلع عام 2017، ولم يخض سوى مسابقتين هما هيرو وورلد تشالنج (حل في المركز الخامس عشر) وفارمرز ينشورنس أوبن (أقصي في الدور الثاني).



واضطر وودز إلى الانسحاب من الدور الثاني لبطولة دبي مطلع فبراير الماضي بسبب آلام في الظهر، ولم يعد إلى المنافسات منذ ذلك الوقت.



ولم يحرز وودز أي لقب في الغراند سلام منذ تتويجه ببطولة الولايات المتحدة المفتوحة عام 2008.