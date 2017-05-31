قال باحثون من جامعة هارفارد إن ارتفاع حرارة الأرض أثناء الليل درجة مئوية يؤدي إلى حرمان كل 100 إنسان من 3 ليالٍ من النوم كل شهر. وتشهد الأرض تغيرات مناخية عديدة نتيجة ارتفاع الحرارة وذوبان الجليد وتعرّض مناطق عديدة للأعاصير والأمطار على غير المعتاد.



وبحسب الدراسة الجديدة التي نُشرت في مجلة "ساينس أدفانسز" يمكن أن يؤدي المزيد من الليالي الحارة إلى حرمان كل 100 إنسان من النوم لمدة 6 ليالٍ من كل شهر عام 2050.



وتوقّع البحث تناقص معدّل النوم إذا استمرت التغيرات المناخية في زيادة حرارة الأرض ليصل إلى حرمان كل 100 إنسان من 14 ليلة من النوم كل شهر عام 2099!



ويتسبب النوم القليل في أضرار صحية ينتج عنها تكرر الإصابة بالأمراض، وإرباك الحالة المزاجية، وتوتر الأعصاب باستمرار، وتراجع القدرات الذهنية ووظائف الدماغ.



واعتمدت أبحاث الدراسة على البيانات الصحية لـ 765 ألف شخص في الولايات المتحدة، وأظهرت النتائج أن التأثير الأكبر لارتفاع الحرارة على نوم الإنسان يحدث في الصيف.