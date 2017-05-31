يستعمل المساج أو التدليك العلاجي عدة طرق لتخفيف الشد العضلي وتحسين تدفق الدورة الدموية، إلى جانب فوائد أخرى مثل علاج التوتر. ويعتبر التدليك بالأحجار الساخنة من أكثر طرق المساج العلاجية فاعلية؛ إليك ما تحتاج معرفته عن هذه الطريقة وآثارها الجانبية:



تتم تدفئة الأحجار في ماء ساخن، وتوضع بشكل أفقي على الظهر وخلف الساقين غالباً، ويمكن أن توضع أيضاً على اليدين والمعدة والقدمين والوجه. ويتم اختيار أحجار معينة تحتفظ بدرجة الحرارة.



فوائد مساج الأحجار الساخنة:



تخفيف الألم. تعمل الأحجار الساخنة على تخفيف الألم المزمن، خاصة المرتبط بأمراض المناعة الذاتية والتهاب المفاصل.



التوتر والإجهاد. هذا النوع من التدليك من أفضل طرق علاج التوتر وفقاً لعدة دراسات حديثة، وهو مفيد لمن يعانون من نوبات القلق.



مرونة المفاصل. يسبب الشد العضلي والتهاب المفاصل تيبساً وألماً، ويساعد التدليك بالأحجار الساخنة بشكل فعّال في تخفيف الانزعاج، وزيادة الإحساس بالراحة والمرونة عند تحريك المفصل.



القلب والدورة الدموية. من أهم فوائد التدليك بالأحجار الساخنة تحسين تدفق الدم وصحة القلب.



النوم. إذا كنت تشكو من الأرق وتنام أقل من 7 ساعات سيساعدك التدليك بالأحجار الساخنة على الاسترخاء والنوم بعمق.



المخاطر. لا يناسب مساج الأحجار الساخنة كل إنسان، بعض الناس يلائمهم هذا التدليك ويحتاجونه، أما من لديهم مشاكل في البشرة تجعل هذا المساج يسبب لهم تشققات أو حروق فلا يلائمهم هذا النوع من التدليك العلاجي.



كذلك إذا كان هناك تورّم في الأوردة بسبب مرض في القلب لا يناسب التدليك بشيء دافئ لأن ذلك يزيد التورّم.



التدليك العلاجي مفيد أثناء الحمل لتخفيف متاعبه، لكن بعض الحوامل لا يناسبهن التدليك بالأحجار الساخنة.