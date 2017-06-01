توفيت امرأة تركية هربت من البلاد بعد احتجاجات حديقة جيزي بمدينة اسطنبول التي اندلعت عام 2013 خلال القتال مع القوات التي يقودها الأكراد ضد تنظيم داعش للسيطرة على مدينة الرقة عاصمته الفعلية.



وسجنت ايس دينيز كاراكاجيل لمدة أربعة أشهر وهي في العشرين من عمرها ثم حصلت على إفراج مشروط عام 2014 في انتظار المثول للمحاكمة، حيث كانت تواجه عقوبة السجن لمدة 98 عاماً حال إدانتها.

وكانت تعرف محلياً باسم "الفتاة ذات الوشاح الأحمر" بسبب انتشار صورة لها وهي تضع وشاحاً أحمر خلال الاحتجاجات المناهضة للحكومة التركية.

وفرت كاراكاجيل من تركيا وانضمت إلى الحزب الشيوعي اللينيني الماركسي فى العراق. ثم توجهت إلى سوريا للقتال بجانب وحدات حماية الشعب الكردية، الحليف الرئيسي للولايات المتحدة على الأرض في الحرب ضد داعش.

وجذبت الوحدات الكردية اليساريين وغيرهم ممن يسعون إلى محاربة تنظيم داعش من جميع أنحاء العالم.

ولقيت كاراكاجيل حتفها أمس الاثنين في معارك الرقة، وفقاً للحزب الشيوعي اللينيني الماركسي.