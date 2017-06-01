لا غرابة في أن تبحث عن كيفية كتابة بعض الكلمات الصعبة وغير المتداولة في لغتك، لكن من الغريب أن تبحث عن كلمات سهلة قد يعرفها الأجانب تماما مثل أهل اللغة.

هذا ما وجده موقع غوغل الذي كشف عن قائمة بأكثر الكلمات التي يبحث عنها المقيمون في الولايات المتحدة، قد تعتبر كلمات سهلة للكثيرين.

ونشر محرك البحث الشهير رسما غرافيكيا لأكثر الكلمات التي ترد في قائمة البحث مسبوقة بكلمة How to spell? أي كيف اتهجى".

احتلت كلمة Pneumonia قائمة الكلمات التي يتم البحث عنها في ولايات ألاباما ومين وواشنطن.

لكن قد تتعجب أن Beautiful أكثر الكلمات بحثا عن كيفية كتابتها في كاليفورنيا وكنتاكي ومينيسوتا وأوهايو ونيويورك.

والغريب أيضا أن في ولاية ويسكونسن، يبحث أهلها عن كيفية كتابة اسم ولايتهم.

من بين الكلمات السهلة أيضا Twelve و Tomorrow وNanny و People و Schedule

وNinety.

وجاء هذا الإعلان قبيل انطلاق مسابقة التهجي الوطنية لهذا العام في ولاية ميريلاند والتي يتنافس فيها 2911 متسابقا.

لكن هذه المسابقة مخصصة للتنافس حول تهجي كلمات صعبة مثل juamave و tetradrachm و Gesellschaft