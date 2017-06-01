أُصيبت مجموعة من العلماء في أستراليا بالدهشة والحيرة، حين عثروا على سمكة بلا وجه في هاوية بأعماق البحار.

وقالت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، إن العثور على السمكة جاء في أثناء رحلة استكشافية لهيئة البحوث الأسترالية "CSIRO" في المحميات البحرية شمالي تسمانيا بولاية كوينزلاند.

وكان العلماء قد أرسلوا شبكات وكاميرات في هاوية بأعماق البحر يصل عمقها إلى أربعة كيلو مترات.

ونقلت شبكة "أيه بي سي" الأسترالية عن دي باري؛ من هيئة متاحف فيكتوريا، أن الاكتشاف غريب، حيث أظهرت الكاميرات سمكة تشبه حيواناً أسطورياً، وللسمكة أنف وفم ولكن بلا عينين ظاهرتين.

ويعتقد العلماء أن للسمكة عينين أسفل الجلد.